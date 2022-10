Klopp: rikka Manchester Cityga ei suuda keegi konkureerida

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles mängueelsel pressikonverentsil, et Erling Haalandi siirdumine Citysse näitab, et nendega ei suuda keegi konkureerida.

„Sul on maailma parim meeskond ja sa ostad turul oleva maailma parima ründaja sõltumata sellest, mis on tema hind. Sa lihtsalt teed seda. Mida saab Liverpool teha? Me ei saa nii käituda, see pole lihtsalt võimalik,“ kommenteeris Klopp.