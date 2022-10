Eestisse toodud MM-ist innustunud Tuuli Tomingas: siht on silme ees

Novembri lõpus Kontiolahtis algava laskesuusatamise maailmakarikasarja jaoks on Eesti koondise tuumik valitud. Esimesel etapil on alaliidu peasekretäri Hillar Zahkna sõnul sinimustvalge eest väljas naistest Tuuli Tomingas , Susan Külm, Regina Ermits ja Johanna Talihärm, meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer ja Raido Ränkel. Naiskonna varuvõistleja ning meeskonna neljas liige ja varumees selguvad 12.–13. novembrini Rootsis Idres toimuval traditsioonilisel kontrollvõistlusel või hiljemalt pärast 24.–27. novembrini Norras Sjusjøenis peetavat IBU karikasarja etappi. Eelmise aastaga võrreldes puudub koondisest tegevsportlase karjääri lõpetanud Kalev Ermits.

„Sel aastal on eriti hästi läinud: viirust pole külge hankinud ning haigused pole treenimist takistanud. Olen suurematest vigastustest hoidunud. Pisikesed kukkumised käivad asja juurde,“ viitas ta rullsuuskadel kukkumisele, mida on oma blogiski kirjeldanud ja värvikate fotodega illustreerinud.

„Eelmisel aastal jooksudel käies teadsin, et rekord on jalas. Sel aastal polnud mõtet starti minna, kui rekordit nagunii ei tule. Õnneks võtsin rahulikult. Eri tagasilöökidega möödunud kevad on aidanud mul koormusi sujuvalt tõsta. Arvan, et olen heas seisus. Peaasi, et terve püsiksin,“ sõnas Tomingas.