Klubi PR-boss mõisteti sportlase surma põhjustamise eest 22 aastaks vangi

Skaggsi organismist leiti lahkamisel kange valuvaigisti (Oxycodone), fentanüüli ja alkoholi jälgi. Ametliku raporti kohaselt sai 27-aastane Skaggs üledoosi ning lämbus oma okse sisse.

The Washington Post kirjutab, et nüüd mõisteti Los Angeles Angelsi meeskonna endine kommunikatsioonidirektor Eric Kay 22 aastaks vangi. Kohus leidis, et 48-aastane Kay oli varustanud Skaggsi narkootikumidega ja jätnud ta hotellituppa surema.

Prokuröri sõnul viibis Kay Skaggsi hotellitoas, kui viimane enda okse sisse lämbus ega püüdnud sportlase elu päästa. Kohus jõudis järeldusele, et Kay loobus sportlase aitamisest, sest püüdis sedasi päästa oma mainet ja töökohta.

Prokurörid väitsid kohtus, et Kay oli teadlik, et ained, mille ta Skaggsile edasi andis, olid tõenäoliselt võltsitud ning et need võisid sisaldada äärmiselt ohtlikku fentanüüli.

Kay ütles kohtus, et kahetseb oma tegu. Ta süüdistas juhtunus enda uimastisõltuvust.

Prokuröri sõnul ei ole aga Kay Skaggsi surmast midagi õppinud ning oli eeluurimisvanglas keelatud aineid omanud. Lisaks oli ta kohtu hinnangul laimanud Skaggsi ning tema sugulasi ja perekonda.

Kay kõnesid ja sõnumeid oli vanglas jälgitud ja salvestatud. Washington Posti andmetel esitas prokurör kohtus salvestise, kus Kay teatas surnud sportlase kohta: „ Loodan, et inimesed mõistavad, kui paha mees ta tegelikult oli. Noh, ta on surnud, nii et kuradile!“

Kohus nentis, et Kayle määratud karistus oli selle teo eest tavapärasest karmim, kuna ta ei ole oma hooletu tegevuse tagajärgi siiani kahetsenud.