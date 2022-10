Läti tipptennisist ootab last

Tänavuse aasta veebruaris pani lätlanna oma karjääri uuesti pausile, teatades, et tahab end enne tagasitulekut täiesti terveks ravida. Oma viimase kohtumise pidas ta jaanuari keskel Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, kus kaotas esimeses ringis poolatarile Magda Linettele 4:6, 5:7.

Sevastova on võitnud karjääri jooksul neli täiskasvanute WTA turniiri – Jurmalas (2019), Bukarestis (2018), Mallorcal (2017) ja Estorilis (2010). 2018. aastal jõudis Sevastova US Openi üksikmängus poolfinaali. Auhinnarahadena on lätlanna teeninud üle 8,2 miljoni dollari.