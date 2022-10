VIDEO | Skandaal Euroliigas. „Kohtunikud ei tohiks niimoodi mänge otsustada!“

„Olen vihane. Ma usun, et matši saatust ei tohiks sellise veaga otsustada. Peategelased on mängijad ja see ei saa nii juhtuda,“ sõnas Valencia peatreener Mumbru lõpuvile järel DAZN Espanale.

Hiljem pressikonverentsil ei tahtnud treener kohtunike tööst väga pikalt rääkida. „Tahtsime viimase rünnakuga üritada võitu või minna lisaajale. Me ei tahtnud võtta ühtegi riski, et matš selle rünnakuga kaotada. Arvan, et olete kõik otsust näinud. Ma ei saa sellest aru. Kohtunikud otsustasid vea vilistada. Inimesed võivad öelda, mida tahavad. Kohtunike töö kallale me praegu ei lähe,“ sõnas Mumbru.