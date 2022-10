Levadia ajutine peatreener: klubi juhid on täis tahtmist viia meeskond uuele tasemele

Septembri keskel Levadia uueks peatreeneriks nimetatud Maksim Kalinitšenko sai ametis olla vaid kümme päeva. Tema vallandamise järel määrati peatreeneri kohusetäitjaks senine U21 meeskonna juhendaja Nikita Andrejev. Levadia on ajutise peatreeneri käe alla võitnud Nõmme Kaljut 1:0 ja viigistanud Legioniga 1:1.

Andrejev andis eile intervjuu Rus.Delfile.

Kuidas on teie jaoks möödunud kaks nädalat peatreeneri kohusetäitjana? Kuidas on meeskonnas õhkkond muutunud?

Arvan, et atmosfäär meeskonnas on muutunud. Muidugi on alati lihtsam tööd teha, kui pole pinget ja lisaülesandeid. Selle kahe nädala jooksul tegin enda jaoks teatud järeldused. Töötasin palju iseendaga, kuidas teatud olukordades käituda. Minu jaoks on see suurepärane kogemus, mis tulevikus kindlasti kasuks tuleb. Mängijatega suhtlemine, mängu juhtimine ja treenimine on väga eriline kogemus. Palju nüansse riietusruumis, väljakul ja mitte ainult.

Viimati lahkus meeskonnast spordidirektor Tarmo Kink. Mida spordidirektori lahkumine meeskonnale tähendab?

Tarmol on kõigiga oma suhted, inimesena on ta väga avatud. Tarmo on alati mängijaid ja meeskonda aidanud, nii väljakul kui ka väljaspool. Alati on kahju, kui hea inimene klubist lahkub, aga mängijad on professionaalid ja teevad oma tööd edasi.

Sel nädalal teatas klubi tegevdirektor ja juhatuse liige Sergei Hohlov-Simson oma otsusest klubist lahkuda. Kuidas saaksite seda kommenteerida?

See on ennekõike Sergei otsus, olen kindel, et see ei olnud tema jaoks lihtne. Ta on olnud klubis aastaid ja näinud tõuse ja mõõne. Klubi elab ja areneb edasi ning klubi juhtkond teeb kõik, et oma tegevust kuidagi paremaks muuta. Olen isiklikult kindel, et klubiga saab kõik korda. Minu ülesanne on tegeleda treeningtegevusega ja keskenduda treeningutele.

Levadias on viimasel ajal palju muutusi (mitu peatreenerit hooaja kohta). Milline on klubi tulevik, ebamäärane või selge?

Klubil on kindel visioon, kuidas tahetakse edasist tööd üles ehitada. Rääkisin klubide (Levadia ja Infonet) presidentidega, nad on täis soovi ja ambitsiooni klubi arendada ja klubi uuele tasemele viia. Levadiat kritiseerivad praegu paljud, aga kriitikat on alati. Kui vaatame, siis on klubisid, kus olukord on veelgi hullem. Nagu ma olukorrast näen, siis klubi eksisteerib edasi ja olen kindel, et ees ootavad eredad emotsioonid, võidud ja saavutused.