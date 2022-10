TÄNA DELFI TV-s | Tallinna Kalev/Audentes võtab vastu Rapla Avis Utilitase

Kalev/Audentese abitreener Timo Eichfuss: „Rapla tuleb kindlasti parema emotsiooniga, sest hetkel tulevad nemad võitude pealt, meie lähme alles võitu jahtima. Hetkeseisuga pole nad täiskoosseisuga mängida saanud, kui viimased kaks mängu on vigastatud olnud ja puudunud Lock Wan Lam ja Tormi Niits. Eks ole näha, millise koosseisuga nad mängule tulevad.- Muidu nende mängupilt on meile teada, meil on skautingud tehtud ja oleme vaadanud videoid. Üritame neid rünnakul takistada ja oma mängu peale suruda.“