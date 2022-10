TÄISPIKKUSES JA TIPPHETKED | Vanameister Kanguri kaksikduubel vedas Kalev/Audentese hooaja esimese võiduni

Esimesel poolajal ei õnnestunud kummalgi meeskonnal initsiatiivi haarata ning poolajapausile mindi Kalev/Audentese ühepunktilises eduseisus. Võõrustajad ladusid oma võidule vundamendi tugeva kolmanda veerandaja toel, mis võideti 67:57 ning viimasel neljandikul enam edu maha ei mängitud.

Vitjate resultatiivseimaks kerkis 39-aastane Kristjan Kangur, kes viskas 19 punkti ja noppis 15 lauapalli. Indrek Kajupank lisas 17 ja Rain Veideman 15 silma. Rapla parimana kogus Tyler Cheese 24 punkti ja seitse lauapalli, Rait-Riivo Laane ja Sven Kaldre said kirja 12 punkti.

Kalev/Audentese abitreener Timo Eichfuss: „Rapla tuleb kindlasti parema emotsiooniga, sest hetkel tulevad nemad võitude pealt, meie lähme alles võitu jahtima. Hetkeseisuga pole nad täiskoosseisuga mängida saanud, kui viimased kaks mängu on vigastatud olnud ja puudunud Lock Wan Lam ja Tormi Niits. Eks ole näha, millise koosseisuga nad mängule tulevad.- Muidu nende mängupilt on meile teada, meil on skautingud tehtud ja oleme vaadanud videoid. Üritame neid rünnakul takistada ja oma mängu peale suruda.“