DELFI VIDEO | Tartu Ülikooli abitreener: mänguks valmisolek oli täna täiesti null

Tartu abitreeneri Olari Naritsa hinnang mängule oli karm. „Siin ei olegi midagi öelda. Null agressiivsust kaitses ja me ei suutnud esimesed kolm veerandit isegi viite viga täis teha. Mänguks valmisolek oli meil täna täiesti null. Peame kõik peeglisse vaatama. Mänguks ettevalmistust tehes ei alahinnanud me vastast, sest Keilal on pundis ka kogenud mängijaid. Nemad tegid omad asjad ära ja meie läksime ilmselgelt lati alt läbi ja tulemus ongi selline. Loodan, et sellist mängu sel hooajal enam ei tule,“ sõnas Narits.