Maailmameistriks kroonitud suusahüppaja tahab hakata esindama Eestit

„See on meil ühe korra suusaliidu juhatusest läbi käinud. Raske on seda teemat hetkel üldse kommenteerida, sest nii palju informatsiooni on puudu. Esmalt on vaja teada saada, mis isiksus ta on. Siis on vaja teada, kas ta on valmis üldse edasi minema, kui ta peab Austria kodakondsusest loobuma. Kolmandaks on meie enda reeglid ja seadused, kuidas ta kodakondsuse võiks üldse saada,“ kirjeldas Loit eesootavat protsessi.