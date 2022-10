FOTOD | Võitlusspordi suursündmusel King of Kingsil osalevad sportlased astusid kaalule

King of Kings (KOK) on rahvusvaheline võitluskunstide sari, mille turniir King of Kings World Series 2022 turniir toimub 15. oktoobril, algusega kell 18.00 Tondiraba jäähallis. Võistlejate kaalumine ning tutvustav pressikonverents oli 14. oktoobril, algusega kell 13.00 Olympic Park Casinos. Võitlusspordi suursündmuse peatoetaja on OlyBet.