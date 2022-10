Neuville: Tänaku otsus sõltub kindlasti sellest, kes hakkab Hyundaid juhtima

Tänak on tänavu korduvalt kritiseerinud nii Hyundai masina töökindlust kui meeskonna tegevjuhi kohusetäitjat Julien Moncet `d, kelle juhtimisel ei laabu asjad piisavalt hästi. Eestlane on otsesõnu öelnud, et Moncet ei sobi oma ametisse.

„Tean, et tal on ka kodus natuke keeruline aeg, aga eeldan, et viimase aja tulemused annavad talle vajaliku motivatsiooni. Ja ma arvan, et ta ootab nagu kõik teised uudiseid selle kohta, kes hakkab meie meeskonda tulevikus juhtima ja mis edasi saab. Nii et ma arvan, et see mängib suurt rolli ka tema otsuses, kas jääda või lõpetada või midagi muud,“ sõnas Neuville.