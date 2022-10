Mailis Pokk siirdus Prantsusmaale Maaja Bratka klubikaaslaseks

30-aastane ja 186 cm pikkune Pokk mängis eelmisel hooajal Saksamaa kõrgliigaklubis Keltern Rutronik Stars, kellega tegi kaasa ka Euroopa tugevuselt teises klubisarjas Eurocup, kirjutab Basket.ee . Eestlanna keskmised näitjad Eurocupi sarjas olid 8,8 punkti, 4,6 lauapalli ja 1,4 resultatiivset söötu. Pokk on varasemalt mänginud ka Prantsusmaal, kui hooajal 2018/19 esindas ta kõrgliigatiimi Landes Basket ning kogus seal keskmiselt 3,7 punkti ja 1,9 lauapalli.

„Lepinguni jõudmiseni oli üldiselt küllalt pikk tee, sest väga mitmed pakkumised kukkusid erinevatel põhjustel ära. Prantusmaale tahtsin saada juba märtsis, aga siis polnud seda võimalust. Nüüd tulin algselt Maajale külla. Sain võimaluse mõned päevad võistkonnaga treenida ja seejärel tegi klubi ka pakkumise, et siia jääda. Klubi, liiga ja kogu organisatsioon on väga hea ja suurepärasel tasemel. Võistkonna hooaja eesmärgid on kõrged, seega väga pikalt mõtlema ei pidanud,“ kommenteeris Pokk Basket.ee portaalile.