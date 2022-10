Taekwondo föderatsioon vastas kriitikale: meie finantsaruandlus on alati olnud läbipaistev ja korrektne

Just nii soovis arve esitanud Eesti taekwondo föderatsioon, mille president on Mihhail Kõlvart. Ta ütles, et hotellile oli vaja tasuda suur ettemaks, ja appi tuli erafirma. Aga miks just selline täiesti tundmatu ettevõte?

Ehkki Kõlvart ise väitis mullu Õhtulehele, et ta pole taekwondo föderatsiooni igapäevase juhtimisega seotud enam päris mitu aastat, kinnitavad nii klubi Idabloki president Kalvo Salmus kui asepresident Priit Liiu, et tema langetabki selles organisatsioonis kõiki olulisi otsuseid.

„Seoses eilses Õhtulehes ilmunud järjekordselt Eesti Taekwondo Föderatsioonile (ETF) pühendatud artikliga peame vajalikuks rõhutada, et meie organisatsiooni raamatupidamine ja finantsaruandlus on alati olnud läbipaistev ja korrektne. Artiklit lugedes jääb mulje, et ETF finantsdistsipliin ei ole korras või keegi on justkui teeninud õigusvastast tulu. Oleme valmis esitama kõik vajalikud kuludokumendid ja lepingud kontrollimiseks vastavat pädevust omavatele asutustele või õiguskaitseorganitele. On äärmiselt kahetsusväärne, et Spordiklubi Idablokk juhid otsustasid valeväidetega kahjustada nii ETF kui ka taekwondo mainet.

Grace Plan OÜ on ametlik ETF koostööpartner, kellega sõlmiti ürituste korraldamiseks finantsteenuse leping. Teenus on vajalik selleks, et maandada organisatsiooni finantsriske. Suurte ürituste etteplaneeritud eelarvet tihtipeale ületatakse või olemasolev tulubaas ei kata kõiki kulusid. Säärane olukord tekkis ka sel aastal. Samas sportlaste majutuse ja võistluste korraldamisega seotud arved tuleb alati tasuda tähtajaliselt ning osade puhul tuleb teha ettemakse. Avaliku sektori toetus aga kuulub täies mahus väljamaksmisele alles pärast aruannete esitamist ja nende aktsepteerimist.