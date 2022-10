Kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel on stardis kogu Eesti paremik

Eesti meistrivõistluste tase on traditsiooniliselt kõrge. Kõikide kategooriate arvestuses on kokku võistlemas 130 sportlast 12. spordiklubist. Laval on nii Euroopa kui maailmameistreid ning kohal on kogu Eesti fitnessispordi paremik.

Esimest korda sellel sügisel on Eesti võistlemas näha absoluutsesse maailma tippu kuuluvat ning rekordilist arvu IFBB profikutseid võitnud bikiinifitnessi staari Agne Kiviselga. Konkurentsi bikiinifitnessis pakuvad Eestis sügishooaja avavõistlustena toimunud Valio Profeel Cup absoluutne võitja eestlaste hulgas Kristiin Heleen Veri ning Lõuna-Eesti karikavõistluste absoluutne võitja Liis Rosenthal.



Näha saab esimese Eesti meesportasena üle-eelmisel nädalal Arnold Classiul klassikalise kulturismi kulla võitnud pärnakat Ramil Lippu ning sellel sügisel esimesed maailmameistrivõistluste medalid võitnud naiste fitmodelli kahekordset hõbemedalivõitjat Olga Sibanovat.



Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ergo Metsla on jooksva aasta tulemustega ning sportaste üldise tasemega rahul ja usub, et Pärnu kontserdimajas saab kulturismi ja fitnessiaasta kulminatsioonina näha väga kõrgetasemelist spordivõistlust.



„ Käesolev aasta on Eesti Kulturismi ja Fitnessi liidule ning meie sportastele ning treeneritele olnud tegus ja tulemuslik. Edukale kevadhooajale lisandub kahtlemata edukas sügis, ees on nii meeste kui naiste maailmameistrivõistlused ning Pärnus võistlevad sportased on kahtlemata medalikonkurentsis ka seal. Head meelt teeb, et suutsime korraldada Eestis sellel aastal lausa kuus võistlust ning eriti rõõmustab suure hulga uute sportaste lisandumine võistlejate hulka ning järjepidev sportliku taseme

tõus,“ sõnas Metsla.