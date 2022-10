FOTOD JA VIDEO | Euroopa spordipealinnaks kandideeriva Tallinna abilinnapea: võimeka spordilinnana oleme seda tiitlit väärt

Sel nädalal tutvusid Tallinna sportimisvõimaluste ja spordikorraldusega spordipealinna tiitlit omistav ACES of Europe valideerimiskomisjon eesotsas komisjoni presidendi Gian Francesco Lupattelli ja peasekretär Hugo Alonsoga.

Kõrgetasemelise hindamiskomisjoni esindajad kinnitasid, et Tallinn on tiitlile tõsiseltvõetav pretendent, teatas Tallinna linna kommunikatsiooniosakond pressiteates.

„Eesti on Euroopa jaoks väga oluline ja meie soov on seda tähtsust veelgi kinnistada ning ühtlasi näidata seeläbi, et sport ja liikumine on kõigile,“ ütles Lupattelli.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev: „Oleme veendunud selles, et Tallinn, kui üks võimekas spordilinn, on seda tiitlit väärt. Selle kinnituseks toimub igal aastal Tallinnas ligi sada või enam rahvusvahelist spordivõistlust. Ja loodetavasti 2025. aastaks on lisandunud sellesse nimistusse veelgi uusi üritusi ja traditsioone. Kasvõi hiljuti lõppenud WTA Tallinn Open tenniseturniir, millest loodetavasti kujuneb samuti ilus traditsioon. Ent lisaks on meil ka väga tugev spordi infrastruktuur – eeskätt kõigi meie spordiobjektide näol.“

„Kui spordipealinna tiitel peaks Tallinna tulema, siis kaasneb sellega väga palju tööd järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks, et olla valmis 2025. aastaks,“ lisas abilinnapea.

Euroopa spordipealinnade assotsiatsiooni peasekretär Hugo Alonso sõnul asub hindamiskomisjon Tallinnale punkte andma 12 spordiga seonduva kriteeriumi kohaselt. „Seejuures ei ole olulised ainult linnas toimuvad spordi suursündmused, vaid ka kõigi elanike ligipääs sportimisvõimalustele sõltumata east ja kehalisest võimekusest,“ ütles Alonso. „Meie sooviks on anda selle tiitliga linnadele omamoodi tööriist, millega saab tõsta inimeste aktiivsust ja sportlikkust, et füüsiline aktiivsus linlaste seas kasvaks. Selle tulemuseks on aga aktiivsem ja tervem elanikkond.“