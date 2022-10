Eesti tänavused autoralli meistrid on selgunud

EMV1 ehk absoluutarvestus



Absoluutarvestuse ehk EMV 1 klassis kindlustasid esikoha Gregor Jeets - Timo Taniel, kes kogusid hooaja kokkuvõttes 465,5 punkti. Teise koha saavutasid Priit Koik - Kristo Tamm, punktide kogusummaga 318. Kolmandaks sõitsid ennast Ford Fiesta Rally4 masinaga võistelnud Jaspar Vaher - Marti Halling, kes kogusid 2022. hooaja jooksul kokku 254 punkti.



EMV2 arvestus



Rally2, R5, S2000 ja NR4 autode ehk EMV2 arvestuses jagunesid poodiumi 2 esimest kohta sarnaselt nagu EMV1 klassis, ehk tiitel kuulub 141,5 punktiga Jeets-Tanielile, 2. koht 113 punktiga Koik-Tammele ja kolmandale kohale platseerusid Egon Kaur - Silver Simm (Volkswagen Polo GTI R5), kes kogusid EMV2 arvestuses 69 punkti.



EMV3 arvestus



EMV3 arvestuses jagati punkte kõigile, kes võistlesid Rally3 masinaga. Selles klassis läheb meistritiitel sel korral Poola ekipaažile Hubert Laskowski - Michal Kušnierz (Ford Fiesta Rally3), kes osalesid kokku 4 etapil ja kogusid hooaja lõpuks 91 punkti. Teisele kohale platseerusid 62 punktiga Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally3), kuigi mehed osalesid hooajal 6 erineval etapil ja suutsid enamuse ka võita, siis paraku väheste osavõtjate tõttu kolmel võistlusel meistrivõistluste punkte ei jagatud. Klassi kolmas koht läheb aga jagamisele ekipaažidele Rainer Rohtmets - Erik Vaasa (Ford Fiesta Rally3) ja Robert Virves - Julia Thulin (Ford Fiesta Rally3), kes mõlemad kogusid 35 punkti.



EMV4 arvestus



Juuniorite ehk esiveoliste Rally4, R2, Rally5 ja A kuni 2000cm3 masinate EMV4 arvestuses tagasid omale esikoha Jaspar Vaher - Marti Halling (Ford Fiesta Rally4), kes kogusid hooaja lõpuks 183,5 punkti. Teise koha kindlustasid Peugeot 208 Rally4 võistlusautol sõitnud Karl-Markus Sei - Martin Leotoots, kes kogusid 143 punkti. EMV4 arvestuse kolmanda koha karika viivad koju aga Patrick Enok koos kaardilugejate Rauno Rohtmetsa ja Timo Kasesaluga, kes võistlesid hooaja jooksul nii Ford Fiesta Rally4 kui ka Peugeot 208 Rally4 masinatel ning kogusid punkte 120.



Estonian Junior Challenge sarja arvestus



Estonian Junior Challenge sarjas selgitati välja parimad noored rallisõitjad, kusjuures selles arvestuses selgitati välja vaid parimad juhid. Punkte jagati nii klassivõitude kui ka katsevõitude eest. Hooaja lõpuks kogus suurima arvu punkte Jaspar Vaher, kes võitis 5st etapist 4. Vaheri punktide kogusumma oli aasta lõpuks 170, millest katsevõidud moodustasid 49, kusjuures katsete koguarv 2022. hooajal oli 52. Estonian Junior Challenge'i arvestuse teisele kohale tuli Karl-Johannes Visnapuu, kes kogus 110 punkti, millest katsevõite on 1. Kolmandaks tuli aga Pranko Kõrgesaar, kes kogus 76 punkti, millest 2 moodustavad katsevõidud.



EMV5 arvestus



Neliveoliste ehk E12 ja N4 masinate arvestuses läheb meistritiitel läti ekipaažile Edijs Bergmanis - Ivo Pukis (Mitsubishi Lancer EVO 9), kes kogusid 133 punkti. Teisele kohale platseerusid Timmu Kõrge - Erki Pints (Mitsubishi Lancer EVO 10), kogudes 129 punkti. Kolmandaks tulid aga lõunanaabrid Edgars Balodis - Maksims Juzikevics (Mitsubishi Lancer EVO 8), kes kogusid hooaja lõpuks 118 punkti.



EMV6 arvestus



EMV6 ehk tagaveoliste E11 ja mootori töömahuga kuni 3500cm3 masinate arvestuses, kus peamiselt sõidetakse BMW autodega, viivad meistritiitli koju endised veokamehed Taavi Niinemets - Esko Allika (BMW M3), kes kogusid hooaja kokkuvõttes 163 punkti. Teiseks tulid aga BMW 1M masinaga võistelnud Raiko Aru - Allar Heina, kelle punktide kogusumma oli 113. Kolmandaks sõitsid ennast Tarmo Lee - Tõnu Nõmmik (BMW 320), kes kogusid 106,5 punkti.



EMV7 arvestus



Esiveoliste ehk R3, A7, N3, E10 mootori töömahuga 1600-2000 cm3 masinate arvestuses näitasid kogu hooaja lõikes parimat minekut Keiro Orgus - Evelin Mitendorf (Honda Civic Type-R), kes kogusid 2022. hooajal kokku 155 punkti. Neile järgnesid 132 punktiga samuti Honda Civic Type-R masinal võistelnud Romet Jürgenson - Siim Oja ja kolmandale kohale platseerusid 94,5 punktiga Robert Kikkatalo - Robin Mark (Ford Fiesta R2 ja Opel Astra).



EMV8 arvestus



Kaheveoliste ehk E9 mootori töömahuga kuni 1600cm3 võistlusautode arvestuses viivad meistritiitli koju Karel Tölp ja tema kolm kaardilugejat Martin Vihmann, Sander Siniorg ja Karol Pert, kes võistlesid kogu hooaja vältel Ford Fiesta R2 masinaga võites sisuliselt kõik võistlused ja kogusid hooaja kokkuvõttes 181 punkti. Teisele kohale platseerusid Siim Nõmme - Indrek Hioväin (Honda Civic), kes kogusid 129 punkti ja kolmandaks tulid Karl-Kenneth Neuhaus - Inga Reimal (Honda Civic), kogudes 110,5 punkti.



EMV9 arvestus



Veoautode ehk EMV9 arvestuses on apellatsiooni tõttu Eesti meistrivõistluste tulemus lahtine.



Lada Classic Cup



Käesoleval hooajal selgitati välja ka parimad Lada ekipaažid uues Lada Classic Cup sarjas, kus sõideti kokku 6 etappi, millest arvesse lähevad 4. Hooaja lõppedes suutsid enim punkte koguda Koit Repnau - Hannes Hannus (Lada VFTS 21053), kelle punktiskoor oli koos katsevõitudega kokku 99. Teisele kohale platseerusid aga lätlased Arvis Vecvagars - Gints Gaikis (Lada VFTS), kes kogusid 75 punkti ja kolmandaks tulid Kalle Kruusma ja tema kolm kaardilugejat Martin Jaanus, Romet Reisin ja Terko Jakobson, kes kogusid kokku 54,5 punkti.



EMV10 ehk võistkondlik arvestus



Klubide arvestuses käis tihe rebimine kuni Saaremaa Rally lõpuni välja, kuid sel hooajal suutsid suurima punktikoguse skoorida CKR Estonia võistlejad, kes kogusid kokku 263 punkti. Teisele kohale platseerusid Juuru Tehnikaklubi liikmed, kes said punktisaagiks 235 punkti. Napilt kolmandaks jäänud Kupatama Motorsport kogusid hooaja lõikes kokku 232 punkti.