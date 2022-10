Pokkerimäng, kus domineerivad soomlased. Kuidas sai Soomest ühe pokkeriharu keskus?

Mis teeb just soomlastest selles pokkeri ühes kõige volatiilsemas mänguvariandis nii head mängijad? Ühe võimaliku seletusena tuuakse saates välja, et PLO-st on Soome pokkeriskeenes saanud sisuliselt pärandatav mäng – eelmise põlvkonna tähed inspireerivad ja õpetavad järgmist põlvkonda ning kõik see on loonud doominoefekti, kus edu taastoodab edu.

Loo peategelasteks on Soome pokkeriässad, kes saab laias laastus jagada kolme erineva põlvkonna vahel. Peamiselt on luubi all Soome läbi aegade parim mängija Patrik Antonius – 41-aastane Helsingist pärit endine tennisist on auhinnarahadena karjääri jooksul kokku ajanud enam kui 12 miljonit dollarit ning ta on tuntud läbi aegade ühe parima online-pokkeri mängijana, keda peetakse ka Soome online-pokkeri isaks. Teistest mängijatest on luubi alla võetud näiteks Ilari Sahamies, Jens Kyllönen, Sami Kelopuro ja paljud teised.

Pot Limit tähendab laias laastus seda, et kui tavaliselt mängitakse pokkerit No Limiti formaadis ehk panuste tõstmine ei ole piiratud, siis Pot Limiti formaadis saab maksimaalse panuse teha alati antud käe poti suuruselt.

36-minutiline saade on segu kõrgetest panustest, suurtest kaotustest ja „Põhja-Euroopa idiootidest“, nagu ütleb nende kohta läbi aegade üks paremaid turniiripokkerimängijaid, ameeriklane Phil Hellmuth, kes on oma karjääris võitnud rekordilised 16 World Series of Pokeri käevõru ning võitnud auhinnarahadena enam kui 25 miljonit dollarit.

Eduka mängija Samuli Sipilä sõnul võib Pot Limit Omahat teatud mõttes võrrelda vormel 1 sõiduga, kus on Soome samuti hoolimata oma võrdlemisi väikesest rahvaarvust olnud haruldaselt edukas – mõlemal alal on soomlaste seas tekkinud teatud mõttes võidukultuur, mis on noorte jaoks teinud tippu murdmise tunduvalt realistlikumaks ja saavutatavamaks.

Miljonid dollarid siia ja sinna

Arvestades seda, kui palju tippmängijaid leidub vaid viie miljoni elanikuga riigis, on kohalik konkurents mõistagi tihe – ja see tähendab ühtlasi seda, et need mängijad, kes suudavad end sellest kadalipust läbi murda, on automaatselt valmis kõrgel tasemel suurte panustega kaasa lööma.

Soomlaste edu põhjusi võib otsida ka nende mängijate pöörasest elustiilist ka väljaspool pokkerilauda – Soome ässad on tuntud oma hulljulguse poolest ning see kõlab ka loogiliselt: mängida on ju lihtsam, kui saad laua taga olla sama isiksusega nagu päriselus, ja kui sinu isiksus päriselus on seotud suurte riskide võtmisega, aitab see kindlasti terasest närve karastada.

Sami Kelopuro on ehk selle kõige parem näide – pealtnäha võib tunduda, et tegu on inimesega, kellel on kõigest täiesti suva! Kelopuro on pokkerilaua taga tuntud maailma ühe kõige agressiivsema ja kartmatuma mängijana, kes on online-pokkeris mänginud nii suurte panustega, et on mõnikord vaid ühe päeva jooksul võitnud ligi miljon dollarit, vahel aga kaotanud sama palju.

Samuli Sipilä oli aga näiteks 19-aastasena jõudnud juba võita miljon dollarit … ja selle seejärel ka maha mängida! Ka Sahamies on oma karjääris kogenud suuri tõuse ja languseid – 2011. aastal oli ta PokerStarsi keskkonnas suurim võitja, 2012. aastal oli ta aga kogu summa maha mänginud.

Soomlased on pöörased, neile meeldib raha peale mängida ning noored soomlastest pokkerimängijad kasvavad üles keskkonnas, mille kuningaks ei ole tingimata Texas Hold’em, vaid hoopis Pot Limit Omaha. Vaadake ette, et te nendega ühe laua taha seda mängu mängima ei satu!