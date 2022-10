Uus NBA hooaeg: Porziņģise raske väljakutse Washingtonis

Porziņģise võimalus näidata oma oskusi

Pärast seda, kui Porziņģis ja Bertāns veebruaris kohad vahetasid, on lätlane Wizardsiga mänginud 17 mängu, mille keskmine näitaja on 22,1 punkti, 8,8 lauapalli ja 2,9 korvisöötu. Suvel töötas Porziņģis oma mängu parandamise nimel ning liitus augustis Läti koondisega, tõestades end suurepärase korvpallurina mängudes Türgi ja Suurbritannia vastu. NBA testimängus kulus tal 20 punkti kogumiseks vaid 15 minutit, kuid hüppeliigesevigastus lõpetas võitudeseeria. Vigastused on miski, mis on Kristapi jaoks suureks takistuseks eduka hooaja saavutamisel.

Tuleb meeles pidada, et Wizards tegi eelmisel hooajal hea mängu ilma Bradley Bealita, kes sõlmis hiljuti Washingtoniga maksimaalse lepingu.

Bealist saab meeskonna vaieldamatu liider ja esimene viiul, Porziņģis peaks aga rünnakul täitma Beali toetusrolli ning kahe korvpalluri tandem on vastastele tõsine oht. See pole kindlasti see mäng, mis oli Dallases, kus Porziņģis veetis palju aega nurgas ja jälgis Lukas Dončići mängu.

Hooajavälisel ajal omandas Wizards Denver Nuggetsist Will Burtoni ja Monty Morrise, kellest saavad kindlasti väärtuslikud abilised, eriti Morrisest, kes on tõestanud end hea mängijana, kes hoolib meeskonna parimatest huvidest ja kaotab harva palli.

Kuigi paljud loodavad ja usuvad, et Porziņģise ja Beali tandem suudab meeskonna play-off’i viia, on kihlveokontorid pessimistlikumad.

Koefitsient, et Washington pääseb aprilli keskel esimese kaheksa meeskonna hulka, on 4,20. Kui rääkida Porziņģise enda esitusest, siis kihlveokontorite hinnangul lätlane üle 21,5 punkti ei viska, kuna selle ennustusvaliku koefitsiendiks on 1,75.