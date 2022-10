Leedu pokkeriproffide suurimad võidud: esikohal poliitikust legend

Esikohal legendaarne Hunt Kriimsilm

Edu professionaalse pokkerimängijana on aga vaid üks tahk Antanas Guoga värvikast elust. Sarnast edu on ta nimelt nautinud nii ärimehe kui ka poliitikuna – ta on omanimelise kihlveoportaali omanik ja on veel mitmete äridega suuri summasid kokku ajanud. Poliitikuna oli ta aga näiteks aastatel 2014–2019 Euroopa Parlamendis ning valiti 2020. aastal ka Leedu seimi, kus ta ülesannete seas on muu hulgas suhete arendamine Austraalia ja Okeaania piirkonnaga.