Kihlveokontorid on veendunud, et just see mees osutub tõsielusarja „Big Brother“ võitjaks

Kihlveokontorite favoriit

Praegu on Soome kihlveofirma Betssoni arvates favoriidiks Nabaz koefitsiendiga 4,00, talle järgnevad Sofia (5,00) ning Miikka ja Reeo (mõlema koefitsient on 5,50). Kusjuures Milena võit tooks panustajatele suure võidu väga kopsaka koefitsiendiga 90,00.

„Big Brother“ ja kõik sellega seonduv tekitab ühiskonnas üsna palju huvi ja selles pole iseenesest midagi erilist. Üsna erakordne on seevastu see, et „Big Brotherist“ on kujunenud kihlveoturul juba omamoodi hitt.