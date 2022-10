Eesti läheb vastamisi Islandiga, kes on väike riik suure käsipallihingega

Mängijatele endile ei jää saavutuste poolest alla ka peatreener Gudmundur Thordur Gudmundsson. 61-aastane juhendaja on üks hinnatumaid oma ametivendade hulgas. Islandi koondist juhendab Gudmundsson kolmandat korda (2001-2004, 2008-2012 ja alates 2018). 2008. aastal juhtis ta islandlased ajaloolise olümpiahõbedani Pekingis ning kaks aastat hiljem teise kõva saavutuseni – esimese ja seni ainsa EM-medalini, kui Austrias toimunud finaalturniiril võideti pronks. Veelgi uhkema verstapostini jõudis Gudmundsson aga Taani koondise eesotsas aastatel 2014- 2017, sest 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial juhendas ta taanlased olümpiakullani. Klubikäsipallis on tema taktikepi all tegutsenud teiste seas Saksamaa klubid Rhein-Neckar Löwen ja MT Melsungen. 2013. aastal võitis ta Löweniga EHF Cupi ehk toona tugevuselt teise eurosarja.