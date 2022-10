Hyundaist kinga saanud Solberg astub peagi taas võistlustulle: ma ei saanud käed rüpes istuda

21-aastane Solberg sai Uus-Meremaal saavutatud viienda koha järel šokeeriva uudise, et Hyundai on tema lepingu üles öelnud. Ta oli Lõuna-Korea autotootjaga kaheaastase lepingu allkirjastanud mullu.

Nüüd andis mees aga Twitteri vahendusel teada, et ei kavatse veel hooaega lõppenuks kuulutada: „Wales, me tuleme tagasi! Ma olen väga õnnelik, et osaleme kuu lõpus toimuval Cambriani rallil ja saame Polo R5 autoga legendaarsetest kiiruskatsetest osa.“