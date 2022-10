Otepääl toimub uute võistlusformaatidega kahevõistluse MK-etapp

MK-etapi korralduskomitee esimehe Ago Markvardti sõnul on maailmatasemel võistluste korraldamisel sel korral uueks väljakutseks kiire võistlusprogrammi sujuv ja ajakavakohane läbi viimine. „Juba reedel asuvad starti segavõistkonnad, kus ühes tiimis hüppavad ja suusatavad koos kaks naist ja kaks meest. Laupäeval alustame päeva kahevõistlusele mitteomaselt mass-stardist meeste 10km ja naiste 5km murdmaasuustamisega, millele järgnevad hüppevõistlused. MK-etapi viimasel päeval võistlevad naised ja mehed individuaalselt ning tavapärasel Gunderseni meetodil.“



Markvardti hinnangul on seekordne MK-etapp pealtvaatajate ning meedia vahendusel kaasaelajate jaoks eriline maiuspala, sest mass-start ning murdmasuusatamise hüpetest ette toomine loob rohkem põnevust ja närvikõdi. „Üldiselt on kahevõistlejad harjunud võistlema individuaalselt ja eraldistardist, kuid mass-start vajab sportlaselt kindlasti teistsugust eelhäälestust. Seetõttu ei soosi võistlus enam nii palju häid suusatajaid ja esikolmikusse pürgijad on rohkem.“



Ta lisas, et korralduslikult on kõik MK-etapiks valmis ning ettevalmistavad tööd ja tegemised on ajakavas. „Oktoobri lõpus anname Rahvusvahelisele Suusaliidule ülevaate tehtust ning FIS veendub, et oleme MK-etapiks valmis.“



Tehvandi Spordikeskuse juhataja Jaak Mae loodab varajastele püsivatele külmakraadidele, mis lubaksid hüppemäe ja suusaraja lumetamisega algust teha. „Kunstlund tootsime eelmise hooaja jooksul ning hoidsime seda üle suve sellises koguses, millest piisab võistlustrassi ettevalmistamiseks juhul kui külmakraade napib. Kui ilmataat kaasa aitab, siis loodetavasti novembris saame alustada nii hüppemäe kui ka 2,5 km suusaringi lumetamisega.“



Otepää MK-etapp on neljas võistlus selleaastases meeste maailmakarikasarjas, mis toimub kolm nädalat pärast Ramsau etappi Austrias. Naiste jaoks, kes samuti võistlevad Otepääl MK-sarjas, on see kolmas etapp kuuest.



MK-etapi korraldustiimi juht ei näe põhjust, miks praegused kahevõistluse tipud peaksid Otepää etapi vahele jätma. „Oodata on kõiki esikümne mehi, kuid täpsemalt teame osalejate arvu ja riiklike võistkondade koosseise detsembri keskpaigas,“ ütles Markvardt.