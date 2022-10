TIPPHETKED JA TÄISPIKKUSES | Keila küttis võõrsil Tartu Ülikoolile 20-punktilise sauna!

Keila KK peatreener Peep Pahv: „Tartu meeskond on hooaega hästi alustanud ning ilmselgelt ootab meid ees väga raske mäng. Samas ei pea me mängule minema kartlikult, sest nädal tagasi Pärnuga peetud mäng näitas, et võime kõigiga võrdselt mängida.“

Pahv kinnitab, et võistkond on mänguks korralikult valmistunud: „Meie noorele tiimile ei anna see veel aga mingeid garantiisid. Oluline on see, kuidas saame kaitses hakkama, sest sellest sõltub ka meie võime algatada kiireid rünnakuid. Tartul on kindlasti rohkem meistriliiga tasemel mängimise kogemust, kuid see tuleb unustada ja minna platsile võitlema. Omad võimalused võivad meil ikka tekkida.“