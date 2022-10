TÄNA DELFI TV-s | Kuusmaaga täienenud Tartu Ülikool võõrustab ameeriklasest loobunud Keilat

Pileteid mängule müüb Piletitasku.

Tartu Ülikool on Eesti-Läti liiga hooaega alustanud kolme järjestikuse võiduga Tallinna Kalev/Audentese (72:70), TalTech/OPTIBET-i (81:69) ja Viimsi/Sportlandi (87:76) üle. Keilal on võiduarve veel avamata - hooaja avamängus saadi kaotus Latvijas Universitatelt (84:89), eelmisel reedel Pärnu Sadamalt (90:92).

Tartu meeskonnas ei tee vigastuse tõttu kaasa Brandon Johnson ja Aleksander Tassa. Samal ajal toimuva meeste esiliiga kohtumise tõttu puuduvad Erki Urvik, Patrik Peemot ja Oliver Pere.

Tartu registreeris hiljuti meeskonda Kaspar Kuusmaa, kes on teinud klubiga ka hooajaeelse ettevalmistuse. Kuusmaa hakkab samuti mängima nii meeste kui esiliiga võistkonna eest ja kui ta tänases mängus Keilaga mänguaega teenib, siis on see tema meistriliiga debüüt.

Tartu Ülikooli mängujuhi Oliver Suuroru sõnul tuleb pidurdada Keila põhimängijate koostööd. „Senise kahe mängu põhjal võib öelda, et Keila tahab mängida kiiret ja üleminekutele oriteneeritud korvpalli. Pärnuga mäng näitas, et kui nad said jooksma, siis said nad oma asjad hästi tehtud. Peame tempot kontrollima ja oma mängu peale suruma. Nende pikk Matej Radunic ja tagaliinis Marcis Vitols suudavad hästi kokku mängida ja peame suutma nende koostööd pidurdada. Senistes mängudes on meie visketabavus jätnud kõvasti soovida, aga oleme suutnud seda korvata ründelaudadega ja teise võimaluse punktidega. Nüüd saab näha, kas kodusaalis viskame parema protsendiga,“ sõnas Suurorg.

Keila meeskond annab teada, et nende võistkonnast lahkus osapoolte kokkuleppel ameeriklane Richard Laku. Hüppeliigese vigastuse tõttu on jätkuvalt rivist väljas Kevin Sepik.

Keila KK peatreener Peep Pahv: „Tartu meeskond on hooaega hästi alustanud ning ilmselgelt ootab meid ees väga raske mäng. Samas ei pea me mängule minema kartlikult, sest nädal tagasi Pärnuga peetud mäng näitas, et võime kõigiga võrdselt mängida.“