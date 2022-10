Monaco alistas Euroliiga valitseva meistri, Barcelona alistas ootamatult põnevaks kujunenud El Clasicos Reali

Peatreener Jasikeviciuse sõnul olid platsil Euroopa kaks parimat meeskonda. „Mängisime peaaegu terve kohtumise oivalist korvpalli, aga sellistes matšides peab olema kuni lõpuni tapjainstinktiga. Lasime lõpus asja käes ja läks keeruliseks. Selles hooaja faasis on kõige tähtsam õppimine. Võidud on olulised, aga õppimine on veel olulisem. Meil on nii palju uusi mängijaid, et me vajame veel aega,“ rääkis leedukas.