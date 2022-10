Käsipallikoondise mängujuht laupäevase valikmatši eel: meie vastu astuvad maailma täielikud tipud

„Positiivse poole pealt tuleb öelda, et tahtmist oli meestes kõvasti,“ vahendas Eesti käsipalliliit rahvusmeeskonna mängujuhi Alfred Timmo mõtteid peale kaotatud matši. „Meie tiim on aga veel noor ning vahel tuleb liiga palju vigu sisse. Aga vaatamata seisule, me kartma ei löönud. Meeskonna sisekliima on hea ning kuigi vanusevahed on suured, siis saame üksteisega läbi ja toetame tiimikaaslaseid.“