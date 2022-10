Karjääris ligi neli miljonit eurot teeninud snuukriäss kuulutas välja pankroti

„Tekkis lumepalli efekt. Seda on maailma kümnenda numbrina natuke piinlik tunnistada, aga elan praegu üürikorteris,“ tõdes põhjaiirlane kodumaa BBC-le antud intervjuus.

Allen on karjääri jooksul võitnud kuus suurturniiri ja mitmeid väiksemaid võistlusi. 2020. aasta suvel oli ta maailma edetabeli neljas mees, tänasel päeval hoiab ta kümnendat kohta. Kokku on ta snuukrimänguga võitnud 3,5 miljonit naelsterlingit ehk tsipa alla nelja miljoni euro, aga alles pole sellest midagi.

„Ma lihtsalt kulutasin kõigis elu valdkondade üle. Lõpuks oli pankrot ainus valik. Lihtne on öelda, et teenisin snuukri laudadelt 3,5 miljonit naela, aga kulutasin seda sama kiiresti kui see sisse tuli,“ nentis ta.