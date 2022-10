Tartu registreeris meeskonda Kaspar Kuusmaa

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektor Janar Taltsi hinnangul on Kuusmaa meeskonnale hea täiendus. „Kaspar on töökas ja noore ea kohta korraliku kogemustepagasiga mängija. Ta toob meeskonda juurde head energiat ja professionaalset suhtumist. Kasparil on kindel siht korvpallurina edasi areneda ja meie juures on selleks kõik võimalused olemas. Nüüd on tema asi sellest maksimum võtta ja oma mänguminutid välja teenida,“ ütles Talts.