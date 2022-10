Eesti jalgpallikogukond annab suure panuse elude päästmisse

AED on kerge ja kaasaskantav elustamisaparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral. Aparaat on lihtsasti kasutatav, andes vastavalt valikule häälkäsklusi kolmes erinevas keeles (eesti, vene, inglise) ning on varustatud tehnoloogiaga, mis ei lase elektrilööki anda kehale, mis seda ei vaja. Kuigi aparaati saab tänu häälkäsklustele kasutada ka meditsiinilise erihariduseta inimene, läbivad kõik masina soetanud klubid koolituse, mille eesmärk on valmistuda AED-aparaatide sekkumist vajavateks olukordadeks.

Meditsiinitehnika- ja tarviku ettevõtte Medivar OÜ müügijuhi Mihkel Siitami sõnul on AED kasutegur äärmiselt suur. „Tervisega seotud ohtudes on tegutsemisaeg sageli väga lühike. Oluline on, et aparaat oleks mängude ajal väljaku ääres meditsiinilise personali käes, et seda saaks vajadusel kiiresti kasutada. Seda on kerge käsitseda, sest aparaat hakkab avamisel kohe juhendama ja kogu protsess kulgeb hääljuhiste järgi. Elustamisaparaatide olemasolu on väga vajalik ja on tänuväärt, et EJL on alaliiduna sellises mahus pööranud tähelepanu nende aparaatide olemasolule,“ sõnas Siitam.