Prantslasest NBA äss oma vaimsetest probleemidest: nutsin enne mänge

Nicolas Batum on päris korvpalliperest. Kuid tema profimängijast isa kukkus 31-aastaselt vabaviskejoonel kokku ja suri. Seda kõike nägi tribüünilt pealt kaheaastane Nicolas, kes mõnekümne aasta pärast ise isaks saanuna kartis, et sama juhtub ka temaga.

„Tõsiasi on see, et mul oli isegi mängida keeruline. Kui mu isa suri, siis olin kahe ja poole aastane. Kuni oma poja kolmeaastaseks saamiseni elasin läbi raske perioodi. Ainuüksi platsile minek oli väljakutse,“ kirjeldas korvpallur Canal+ kanalile antud intervjuus.