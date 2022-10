Juba teine Pärnu mängujuht langes põlvevigastusega hooaja lõpuni rivist. Kärp: Walkeri seis on väga-väga hull

Meeskonna üheks veduriks toodud Walkeri vigastus osutus väga raskeks. „Täpset vigastust me veel ei tea, aga seis on väga-väga-väga hull. MRT (magnetresonantstomograafia – toim) tehti talle ära, täpse diagnoosi saame homme hommikul ja siis ta läheb edasi lõikusele. Walkeri hooaeg on läbi, lahtine on ka karjääri jätkamine,“ tõdeb Kärp.