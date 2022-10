„Väga vinge atmosfäär, alustame sellest. Kui meil on ikka 1000 inimest saalis ja väga palju pealtvaatajaid, siis see annab ikka positiivse emotsiooni,“ rääkis Tartu juhendaja Alar Rikberg Delfile antud intervjuus. „Eelmine hooaeg oli meie jaoks ikkagi ülesõit ja täiesti mõistetavalt publiku jaoks igav. Me lootsime, et kõrgetasemeline võrkpall toob rahva saali, aga oli näha, et ega publik sellest tipptasemest, süsteemidest ja mängujoonistest liiga hästi aru ei saanud. Nende jaoks on ikkagi eelkõige oluline see, et mängud oleksid põnevad.“