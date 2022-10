EOK ja kultuuriministeeriumi haridusstipendiumi pälvisid 22 tippsportlast

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Tartu ülikoolis majandusteadust õppiva aerutaja Joosep Karlsoni sõnul annab stipendium talle võimaluse õppida osakoormusega, ilma et ta peaks tegema järeleandmisi õpingutes või sporditeel. „Esimesel õppeaastal proovisin ma täiskoormusega tudengi ning samal ajal saavutussportlase elu ning sain väga kiiresti aru, et see ei ole jätkusuutlik. Minu õpingud on küll tänaseks veninud kuue aasta peale, aga olen siiralt tänulik EOK-le, et olen saanud oma õpinguid hajutada, ilma et oleksin pidanud tegema järeleandmisi spordis ja õpingutes. Sportlaskärjääri järgsele ajale mõeldes on hing väga rahul ja julgustan teisigi sportlasi seda teed ette võtma!“ ütles Karlson.