Soomer jõudis vigastust trotsides esikümnesse: olen jagu saanud juba õige mitmest lastehaigusest

Kõledas oktoobrikuus on keeruline uskuda, et mõnes maanurgas jagub päikeselõõska veel NII palju, et teekatte temperatuur on reipalt üle neljakümne kraadi. Nagu näiteks Algrave ringrajakompleksis Portugalis, mille võõrustada oli möödunud nädalavahetusel tsiklite ringraja MM-võistluste üheksas etapp.