Taekwondo Föderatsioon lükkab Mihhail Kõlvarti kohta tehtud kiusamissüüdistused ümber: need on alusetud

Eelmisel aastal (2021) registreeris Spordiklubi Idablokk oma sportlasi turniirile „Tallinn Open Youth“ Soome klubi alt ning ei olnud lubatud turniirile. Läbirääkimiste tulemusena saavutati kokkulepe, et klubi osaleb enda nime all ning kõik sportlased said ka võistlustel osaleda. Seda olenemata asjaolust, et Spordiklubi Idablokk astus 2020. aastal Eesti Taekwondo Föderatsiooni liikmete hulgast välja. Ehkki klubil oli võimalik võistlustel osaleda, käitus selle klubi ainus esindav treener Aleksandr Galaktionov võistlustel ebaväärikalt. Olukorras, kus võistluste korraldaja pidi järgima COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reegleid ja täitma spordiüritustele pandud täiendavaid lisanõudeid, kasutas treener võistlustele pääsemiseks teise isiku identiteeti. Toimunud juhtumist teavitati koheselt Euroopa Taekwondo Liidu (ETU) esindajat, kes viibis kohapeal ja kelle ülesandeks oli kontrollida võistluste läbiviimist vastavalt kõikidele kehtestatud reeglitele.