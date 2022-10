Rootsi suusasprinter pole oma venelasest sõbrale sõja ajal helistanud: ma pole julgenud

Ajaleht Aftonbladet vahendas täna 25-aastase suusasprinteri Marcus Grate lugu, kel oli kuni Ukraina sõja alguseni tänavu veebruaris isiklikumat laadi side kahekordse sprindi MM-medalisti Gleb Retivõhhiga. Venemaalt süütute ukrainlaste elumajade pihta lendama hakanud raketid lõikasid aga läbi ka Grate ja Retivõhhi sidemed.

„Ma tean Gleb Retivõhhi, kuid pole julgenud ega tahagi talle kirjutada, sest ei taha teda paljastada või midagi sellist. Keeruline on küsida, mida ta tunneb või kuidas olukorda näeb. Pole ju teada, kas teda kuulatakse pealt või mitte, mida ta võib öelda ning millisesse olukorda ta ise on pandud. Ta tundub olevat hoidnud väga madalat profiili, seega ma eeldan, et ta tahab asjad niiviisi hoida. Selge see, et tunnen temaga rääkimisest puudust,“ rääkis Grate.

Suusamees nõustus väitega, et venelaste puudumine teeb MK-sarja tuntavalt nõrgemaks, kuid Ukraina sõja koleduste kõrval on see köömes.

„See on absoluutselt nii [,et MK-sari on nõrgem]. Aga murdmaasuusatamine ei ole kogu maailm. Maailmas toimub hullemaid asju kui see, et Venemaa murdmaasuusatajad ei saa võistelda,“ lisas Grate.

Venemaa sportlastest, kel pole sõjaga mingit pistmist, on muidugi kahju, kuid Putini jaoks on sport propaganda vahend.

Grate koondisekaaslane Anton Persson lisas: „FIS peaks hoidma joont, mille nad on algusest peale valinud, et neid võistlema ei lubata. Venemaa sportlastest, kel pole sõjaga mingit pistmist, on muidugi kahju, kuid Putini jaoks on sport propaganda vahend, seega neid ei peaks võistlema lubama.“

Rahvusvaheline suusaliit otsustab Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlustele tagasi lubamise kuuldavasti 22. oktoobril. Rootsi koondise mänedžeri Lars Öbergi arvates on see mõeldamatu.

„Ma tean, et selle üle, et nad võiksid eeloleval hooajal naasta, on spekuleeritud, aga minu kindel arvamus on see, et see oleks FIS-i jaoks mõeldamatu, et Vene sportlased võiksid MK-sarjas või MM-il osaleda,“ ütles Öberg.