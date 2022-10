VIDEO | Eesti driftisõitja tuli põleva rehviga Põhja-Euroopa meistrivõistlustel hõbemedalile

Vaida sõnul on rehvi sõidu ajal põlema süttimine küll ebatavaline, kuid õnneks mitte ohtlik. „Sõidu ajal kuumenevad rehvid niivõrd palju, et see puru võib vahel tõesti süttida. Mõistagi on sädemetes rehv pealtvaatajatele põnev, sõitjat see otseselt ei sega, aga veidi ajab tähelepanu rajalt kõrvale küll,“ ütles Vaida.