Klubi Tartu Maraton tänab karjääri lõpetanud Kangertit: tea, et oled meie üritustele alati tagasi oodatud!

Vahendame Klubi Tartu Maratoni ilusaid sõnu Kangertile täies mahus:

Viimase kümnendi üks edukamaid jalgrattureid, Tanel Kangert, andis eelmisel nädalal laiemale avalikkusele teada, et on otsustanud lõpetada 14 aastat kestnud profikarjääri. Üle tosina aasta tegeleda enda lemmikspordialaga läbi võitude ja kaotuste, on kindlasti midagi suurt ning aukartust äratavat ja väärib omaette austusavaldust.

„Mul on kogu aeg olnud see mõte, et sportlasena on ülim õnn, kui saad lõpetada selliselt, et endale tundub aeg sobiv. Eks see isu sai ka täis ja ütlen ausalt, et verd vemmeldama võidusõit enam väga ei pannud. Tundus, et ring sai igas mõttes täis,“ rääkis Kangert ERRile antud intervjuus.

Aastate jooksul on ta sõitnud mitmetes tipptiimides: Ag2r (2008-2009), Astana (2011–2018) ja EF Education First (2019-2020). Alates 2021. aastast on Tanel Kangert pedaalinud Austraalia World Tour rattatiimi BikeExchange-Jayco ridades, keda õnnestus tänu Tanelile ka tänavusel Tour of Estonial sõitmas näha.

Ta on üheksal korral võistelnud Giro d'Italial ning kahel korral lõpetanud tuuri kokkuvõttes 13. kohal. Viis korda on sõitnud Tour de France'il ning iga kord tuuri kokkuvõttes lõpetanud 30 parema seas. Kolmel korral on osalenud ka Vueltal ning parima üldkokkuvõtte koha saavutas 2013. aastal, kui lõpetas tuuri 11. positsioonil.

2016. aasta Rio olümpiamängudel tuli meeste grupisõidus üheksandale kohale.

Kõige eredamalt jäävad aga meelde Taneli töövõidud Astanas, kui ta aitas suurmeistri Vincenzo Nibali 2014. aastal viia võiduni Tour de France’il ning 2013. ja 2016. aastal Giro d’Italial.

Lisaks välismaistele profisõitudele, kuhu kuulub 14 aasta jooksul 17 suurtuuri ning kokku pea 800 võidusõitu, on ta leidnud võimaluse võtta osa ka Tartu Maratoni üritustest.