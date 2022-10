Hyundaist lahkunud Oliver Solberg loodab pääseda M-Sporti

21-aastane Solberg sai Uus-Meremaal saavutatud viienda koha järel šokeeriva uudise, et Hyundai on tema lepingu üles öelnud. Ta oli Lõuna-Korea autotootjaga kaheaastase lepingu allkirjastanud mullu.

2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi poeg ütles Motorsport.com-ile, et tahab igal juhul WRC-sarja edasi jääda.

Solberg kinnitas, et on M-Spordiga rääkinud ning avaldas, et pidas nendega läbirääkimisi ka kaks aastat tagasi enne Hyundaiga lepingu sõlmimist.

„Praegu on raske midagi öelda,“ sõnas Solberg oma tuleviku kohta. „Päris vabu kohti pole. Hyundai on väga selgelt öelnud, mida nad tahavad, nii et mina sinna tagasi ei lähe.“

„Toyotal on kõik, mis nad vajavad, ja head sõitjad olemas, ühtlasi ka parim auto ja parim meeskond. Päris kindlasti on sinna raske saada.“

„Ma arvan, et M-Spordis on sõitjaid vaja, kas see on võimalik või mitte, ma pole kindel. Ma ei anna igatahes alla. Lootus püsib, et olen Monte Carlos WRC-autoga stardis,“ lisas Solberg.

Küsimusele, kas ta on M-Spordiga rääkinud, lisas ta: „Olen kõigiga rääkinud, nii et kindlasti.“

Solberg andis mõista, et kuna M-Sport on suutnud noori juhte aidata, tuues näiteks Ott Tänaku ja Elfyn Evansi, oleks nendega liitumine atraktiivne.

„Iga sõitjakoht oleks fantastiline. M-Sport on unistuste meeskond ja see oleks ideaalne koht, kus olla, et noore juhina õppida. Malcolmil (Wilson) on noorte autojuhtidega suhtlemisel nii palju kogemusi, sealhulgas minu isaga. Malcolm küsis minu kohta kaks aastat tagasi, kuid siis läksin ma Hyundaisse,“ sõnas Solberg.