Kui kallis on ralliauto? Kallis, nagu ka selle remontimine

Erameeskonnana ralli MM-sarjas osaleval M-Spordil on vähesest rahast tingitud muresid küllaga: pole häid sõitjaid, sest nood nõuavad suurt palka, auto arendamise ja testimise võimalused on piiratud. Ent viimasel ajal kummitab M-Sporti veel üks suur probleem: sõitjad lõhuvad autosid, aga nende remontimine on põrgulikult kallis.