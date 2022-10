Marten Männi võitis Ameerika tähtsaima jetispordi võistluse

Marten Männi: „Väga raske nädalavahetus ja kahtlemata oli see kõige keerulisem emotsionaalne seisund, milles võistelda. Olukord, kus su väga lähedane sõber haiglas oma elu nimel võitleb ja sa oled sunnitud samal päeval võistlema, ei tundunud kuidagipidi loogiline ega võimalik. Aga see oli korraldajate ainus variant meile ja muud üle ei jäänud. Esimene sõit oli üle kivide ja kändude, kindlasti kõige halvem mis ma ennast üle pika aja jetil tundnud olen, kõike arvesse võttes polnud kolmas koht paha. Muutsime iga sõidu vahel jeti seadistust ja liikusime kogu aeg paremuse suunas, nagu ka tulemused näitasid. Teisest sõidust teine koht, seda mahajääjast möödumisel tehtud vea tõttu ning kolmandast sõidust juba võit. Keviniga võrdsete punktidega pidime startima viimasesse sõitu, kuid juba paar tundi varem tundus üpris võimalik, et sõit jääb päikeseloojangule liiga lähedale. Enne sõitu saime rajakohtunikelt info, et sõitjatel lastakse üheskoos otsustada, kas madala päikese tõttu võistelda või mitte. Olime eelmisel päeval seda üheskoos arutanud, et GP jettidega me päikesest tingitud nähtavuse halvenemisega lisariske ei võta, seega võeti vastu ühine otsus sõit ära jätta. Selle otsusega teenisin ka etapivõidu ja oma esimese Pro Ski GP tiitli. Kindlasti on praegusel hetkel sellest tiitlist olulisemaid asju ning soovin kogu oma jõu saata Tyronile ja ta lähedastele, et sellest seisust tervena välja tulla.“