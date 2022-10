OTSEPILT JA FOTOD | Kalev/Cramo alustas viimast veerandit hollandlaste vastu viiepunktilises eduseisus

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinboki sõnul võib kolmapäeval oodata vihast lahingut, sest Donari puhul on tegemist meeskonnaga, kes ei luba vastastel midagi lihtsalt saada. „Rünnakul otsib Donar võimalusi palli korvi alla mängida ja sisse-välja mänguga lahendusi leida ning tegutseb väga organiseeritult,“ sõnab Reinbok klubi kodulehel ning lisab: „Meie jaoks on võtmekohaks see, kuidas suudame kontrollida ameeriklastest tagamängijate tegevust ning kuidas saame hakkama lätlastest eesliiniga.“