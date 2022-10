Soome suusatajad tõstsid alaliidu lepingus ühe punkti vastu mässu. Kuidas on lood Eestis?

„Meil otse sportlastega lepinguid ei ole. On lepingud alaliitudega, seal on dopingureeglite rikkumise punktid välja toodud. Leppetrahvi ei ole seal praegusel juhul fikseeritud. Kuna spordiseadus on lähiaastatel muutumas, siis on sellega seoses leppetrahvi teema arutelul olnud,“ ütles Mitt. Täpseid summasid pole aga veel lauale käidud ega kokku lepitud.