Kontaveiti ekstreener Tursunov lõpetas koostöö US Openi võitjaga

The Timesi ja The Guardiani andmetel otsustas just Tursunov, et ei soovi Raducanuga koostööd jätkata ning loobus pärast katseaega. See tähendab, et 19-aastane britt peab taas uue juhendaja leidma. Vähem kui kahe aasta jooksul on tal olnud juba neli treenerit.