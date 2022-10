Vene tennisistiga koos paarismängu tiitli võitnud Elena Malõgina: olen sõja vastu, tahtsime vaid head tulemust

Märtsi alguses, kui Ukrainas oli käimas juba täiemahuline sõda, otsustasid rahvusvahelised tenniseorganisatsioonid ITF, WTA ja ATP, et lasevad Venemaa ja Valgevene tennisistidel turniiridel edasi võistelda, ainult et lipud võetakse nende profiilide tagant ära ning hümni neile võidu korral ei mängita. Erandeid on teinud üksikud riigid, kes Vene ja Valgevene sportlasi oma turniiridele ei luba, näiteks Inglismaa (sealhulgas Wimbledoni suure slämmi turniir) ja Eesti, kes pani käe ette Tallinnasse WTA turniirile tulla soovinud tennisistidele.