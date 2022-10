Kruusateede rattasõidu MM-il 20 sekka jõudnud Kivistik: suurim katsumus oli joogipudelite kättesaamine

Itaalias Venetos aset leidnud 194-kilomeetrisel võistlusrajal sai teise koha itaallane Daniel Oss, kes jäi võitjale alla 43 sekundiga. Oss ja Vermeersch asusid sõitu juhtima 130-kilomeetrit enne finišit, sõidu jooksul kasvas edu kohati kuuele minutile. Igapäevaselt Alpecin-Deceuninck tiimist sõitev belglane ründas otsustavalt viimasel 10 kilomeetril. Kolmandale kohale tuli hollandlane Mathieu Van Der Poel, kes edestas lõpujoonel belglast Greg van Avermaeti. Van Der Poelil kogunes võitjale kaotust ligi poolteist minutit.

Gert Kivistiku sõnul oli teada, et esimesed 30-kilomeetrid tulevad väga rasked. „Start oli 10% tõusu peale, millele järgnes tehniline laskumine ning kitsamad põlluteed. Kohe algusest venitati grupp pikaks ning tekkisid väiksemad grupid, mis hiljem tagasi kokku sõideti. Päeva suurimaks katsumuseks sai aga joogipudelite kättesaamine. Meie abilisel ei õnnestunud kokkulepitud punktidesse jõuda, suutsin küll ühe pudeli kelleltki võõralt haarata, kuid ka see polnud piisav. Oma abilist nägin alles sõidu sajandal kilomeetril. Ise usun, et kui oleks jootmine plaanipäraselt läinud oleksin võinud ka parema koha välja sõita. Samas lõpp resultaat MM-i koht TOP20 seas pigem positiivne, kuna nii pikki võistlusi olen teinud sellel aastal vähem kui ühel käel sõrmi,“ võttis Kivistik sõidu kokku.