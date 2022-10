Kange Kangur, päästetud spordiajakirjanikud, jännis TalTech ja teised nädala võitjad-kaotajad

Võitjad: spordiajakirjanikud. Alustame lugejakirja ehk viimaste võitjate ja kaotajate loo alla pandud kommentaariga. Kõvatoomas: „Ilusad kaotused muudkui tulevad, kaua Pahvil lastakse treeneritööd imiteerida?“ Vaid paar päeva hiljem selgus, et Keila KK peatreener Peep Pahv ei imiteeri treeneritööd, vaid midagi ta jagab. Keila võitis võõrsil Tartu vastu poolaja 46:33, kodumeeskond päris ohtlikuks ei saanudki ning liiga debütant sai kirja kindla 89:69 võidu. Õhtu suurimad staarid oli leegionärid Matej Radunic (20 punkti ja kaheksa lauda) ning Marcis „Keila Russell Westbrook“ Vitols (18 punkti, viis lauda ja kaheksa korvisöötu), ent väga kandvas rollis olid ka omad noored Illimar Raiend, Conrad Sengbusch, Roland Tamkivi ja Kristen Kasemets, kes kamba peale viskasid 26 silma. Seda on kaks enam kui Tartu märgatavalt nimekamad eestlased Märt Rosenthal, Hendrik Eelmäe, Robin Kivi, Raido Roos, Oliver Suurorg ja Patrik Saal.

Peatreenerina Eesti-Läti liigase läinud Pahv tegutseb kaudselt ka spordiajakirjanike eest. Vahel kommentaariume lugedes jääb silma teatud kildkonna arvamus, et kirjatsurad on tolbajoobid ja lupardid, kes muuks kui [sisesta väljaande nimi] töötamiseks ei kõlba ning suures plaanis sporti ei jaga. Kui Pahv alustanuks liigat kümne kaotusega ning ta pannuks ameti novembris maha, siis saanuks see arvamus kõvasti tuld juurde. Nüüd näitas Pahv, et tegelikult pole seis nii hull ja midagi need spordiajakirjanikud siiski jagavad. Nägu päästetud!