Hooaja viimaseks etapiks uue kaardilugeja leidnud Craig Breen: see on talle suur samm

Viimastel aastatel Breeni kõrval istunud Paul Nagle teatas eelmisel nädalal, et lõpetab Kataloonia MM-ralli järel oma WRC-karjääri. Kuna too etapp on hooaja eelviimane, siis iirlane Breen võttis Jaapanis toimuvaks hooaja lõpuvõistluseks enda kõrvale 30-aastase kaasmaalase Fultoni, kes on tänavu WRC2-klassis istunud Josh McErleani kõrval.